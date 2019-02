REPUBBLICA, I dubbi viola sono a centrocampo

Considerato che sul mercato la dirigenza viola ha lavorato soprattutto per il futuro e vista anche l'assenza di Benassi - scrive stamani La Repubblica - le scelte di Pioli per il centrocampo contro l'Udinese non saranno semplici. Dovrebbe essere ancora Edimilson a giocare in posizione di regista, con Veretout e Gerson ai suoi lati. Fatto sta che da inizio stagione il tecnico viola ha cambiato spesso in mezzo al campo, partendo dal posizionare Veretout come perno, per poi fronteggiare la mezza delusione legata a Norgaard. A Udine, in ogni caso, dovrebbe essere il turno dello svizzero.