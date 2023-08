REPUBBLICA, Castro dopo il ko avrebbe firmato in bianco

FirenzeViola.it

Secondo quanto riferisce l’edizione di Firenze de La Repubblica, prima delle richieste economiche e di maggior chiarezza del proprio ruolo, disattese dalla Fiorentina e motivi principali della separazione con Gaetano Castrovilli, il centrocampista avrebbe firmato un accordo in bianco con i viola subito dopo il crack al ginocchio subito nella partita contro il Venezia nella stagione 2021-2022. Il giocatore avrebbe gradito un segnale di vicinanza da parte della società nel momento più complicato della carriera, che però non è arrivato fino alla frizioni di questa estate che hanno sancito la separazione con l’arrivo oggi in Inghilterra dove inizierà la sua nuova avventura col Bournemouth.