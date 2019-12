REPUBBLICA, I 6 punti su cui Iachini deve intervenire

L'edizione odierna di Repubblica analizza l'impatto che potrà avere Beppe Iachini sulla Fiorentina in base a sei punti. Il primo è il talento da rigenerare Federico Chiesa, tornato ieri ad allenarsi con i compagni e necessario per la squadra viola. Il secondo è il maggior peso in attacco, dove il solo Vlahovic non basta. Il terzo è l'esperienza dei big come Badelj e Boateng di cui Iachini avrà bisogno per uscire dalla situazione, poi ci sono i problemi psicologici da superare e come quinto punto dovrà lavorare sull'aspetto fisico della squadra. Infine Iachini dovrà anche allenare Rocco Commisso, concl: da ora in poi anche il presidente dovrà mettere in gioco determinazione e grinta, cude il quotidiano. Da questi sei punti passa il futuro della Fiorentina.