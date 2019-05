"Genoa in salvo". Questa l'apertura de La Repubblica (nella sua edizione a Genova) in edicola questa mattina sui rossoblu. La squadra di Prandelli resta in Serie A pareggiando 0-0 contro la Fiorentina al termine di una serata in continua altalena di risultati da Milano dove l'Inter va avanti, poi viene raggiunta, ma alla fine batte l'Empoli e condanna i toscani alla retrocessione in Serie B.