REPUBBLICA, Franchi 2.0: la sfida di Commisso

L'edizione odierna de La Repubblica si sofferma sullo stadio di Firenze nell'ottica di un avvicendamento della proprietà nel corso dell'estate. Le idee della nuova proprietà italoamericana (nel caso in cui ai Della Valle subentrare il tycoon Rocco Commisso) sono chiare: punterebbero in prima istanza a ristrutturare il Franchi, in attesa di consolidarsi e conoscere la città, per poi valutare se ci sia l'opportunità o meno di realizzare un nuovo impianto. In ogni caso adesso la priorità è un’altra: chiudere l’accordo, altrimenti tutto sfumerebbe.