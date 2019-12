REPUBBLICA, È vietato sbagliare il dopo Montella

Spazio alla situazione legata alla panchina viola sulle pagine odierne de La Repubblica: "A tre passi dalla B: vietato sbagliare il dopo Montella" è il titolo scelto dal quotidiano che poi specifica: "Classifica più corta per i risultati di ieri e Commisso ora prende tempo. Iachini in vantaggio, ma restano aperte anche altre piste: oggi la scelta". In effetti, come spiega il giornale, Commisso quando ha sentito il nome di Beppe non si è entusiasmato, ma gli hanno spiegato che è un allenatore tutta grinta, e che è rimasto nei cuori dei fiorentini e il presidente è sensibile alla “fiorentinità”. Oggi in ogni caso arriverà la scelta definitiva dopo un nuovo contatto con gli Stati Uniti: in ballo, al momento, restano anche le candidature di Ballardini e Nicola oltre che quelle estere con Blanc in testa.