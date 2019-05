REPUBBLICA, Drago-Lafont: futuro aperto

Alban Lafont e Bartolomiej Dragowski hanno molte caratteristiche in comune, sottolinea l'edizione odierna di Repubblica, ma la principale è quella di voler arrivare un giorno in un top club. Venti anni il francese, ventidue il polacco, l'unico vero grande divario sta nel prezzo che ha pagato la Fiorentina per i due: 2 milioni Dragowski, 9 milioni Lafont. Chi rimarrà a Firenze? Il quotidiano risponde che è difficile al momento saperlo, soprattutto a fronte del caos societario in atto nella Fiorentina. I procuratori non sanno neanche a chi fare riferimento in questo momento. Una decisione però andrà presa: la Fiorentina ha in casa due portieri giovani e promettenti.