REPUBBLICA, Dagli esuberi un tesoretto di 40mln

Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, il lavoro più difficile per Daniele Pradè sarà piazzare i tanti esuberi nella rosa della Fiorentina. Cristoforo, Schetino, Bangu, Salifu, Saponara, Eysseric, Thereau e via dicendo sono in partenza ma ancora non hanno trovato una sistemazione. Potenzialmente, però, se riuscisse nel suo intento il ds viola potrebbe ricavare circa 15-20 milioni, ai quali va aggiunto anche il risparmio sul monte stipendi per arrivare attorno ai 40 milioni di guadagno. Una cifra che poi potrebbe essere reinvestita sul mercato