REPUBBLICA, Da Politano a Raphinha: le mosse

"De Paul & co., le ultime mosse di Pradè", scrive questa mattina la Repubblica edizione Firenze in prima pagina. Arriva Caceres e il mercato vive le sue ultime giornate. Pradè frena su ogni altro possibile arrivo, ma dietro le dichiarazioni si potrebbe nascondere una strategia: la Fiorentina, infatti, ci proverà ancora. La strada non è semplice per De Paul, così come per Politano, alla cui cessione Conte non ha dato il suo via libera, Raphinha (bloccato dal possibile trasferimento di Bruno Fernandes al Real Madrid) e Pedro. E' chiaro che però, sull'esterno e la punta, i viola non molleranno fino all'ultimo.