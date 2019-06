REPUBBLICA, Da Moena agli Usa: un'estate stravolta

Spazio ai programmi estivi della Fiorentina tra Moena e gli Stati Uniti sulle pagine odierne de La Repubblica: "Dalla Val di Fassa agli Usa, l'estate viola è stravolta" è il titolo che propone oggi il giornale che poi raccoglie una serie di voci direttamente dalla Fata delle Dolomiti per invogliare i tifosi viola a raggiungere il Trentino, nonostante il gruppo di Montella a metà del ritiro si dividerà in due parti per affrontare la prestigiosa torunée negli Stati Uniti: "Il cambio di proprietà ha creato un po' di confusione tra i tifosi" - racconta Andrea Weiss, direttore dell'APT locale - "ma adesso iniziano ad arrivare le prenotazioni nelle nostre strutture. C'è un accordo per quest'anno ma anche per il prossimo".