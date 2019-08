REPUBBLICA, Commisso: "Vorrei giocatori bandiera"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è concesso ai microfoni de la Repubblica, a cominciare dagli errori arbitrali contro il Napoli: "Un brutto assaggio del calcio italiano. Credevo che la Var servisse a correggere gli errori, invece mi ha sorpreso che l'arbitro non sia andato a rivedere. L'accoglienza in Italia? Io sono diverso dagli altri presidenti: conosco la lingua, sono italiano, e non sono nipote del nonno o figlio di quello che sta in Cina. Io sono un nonno! E ho tante idee, oltre che ottimi rapporti con le banche di mezzo mondo. Quali le mie idee? Dobbiamo far crescere il brand Serie A fuori dall'Italia, ad esempio pensando a una sede distaccata della Lega calcio a New York. Se qualcosa mi ha sorpreso? I contratti, che sembrano non valere niente. E il troppo potere dei procuratori. Se un ragazzo gioca bene mi chiede subito un aumento, ma se gioca male nessuno mi chiede di abbassargli lo stipendio. Poi c'è chi vuole andar via, chi mi dice che è malato e non può giocare... Guardate il caso Icardi, è assurdo. Vorrei ci fossero i giocatori bandiera come un tempo. Federico Chiesa? Come avevo promesso ai tifosi non l'ho ceduto".