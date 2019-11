REPUBBLICA, Commisso, ultimatum alla Mercafir

La Repubblica, oggi in edicola, scrive di un duello tra Rocco Commisso e il comune di Firenze per quel che riguarda il progetto del nuovo stadio alla Mercafir. Burocrazia e procedure rischiano infatti di far crollare le garanzie date alla nuova proprietà gigliata (47 mesi per la realizzazione dell'impianto). Il costo dei terreni sui quali investirebbe il tycoon sarà valutato tramite una perizia e potrebbe aggirarsi attorno ai 12-15 milioni, mentre Commisso ha già dichiarato di volerne spendere 6. Inoltre, per poter evitare l'eventuale accusa di danno erariale, Palazzo Vecchio dovrà vendere i terreni a prezzo pieno: servirà dunque pazienza, senza trascurare l'ipotesi che il presidente della Fiorentina decida di trasferire il club in un altro comune, come si fa in America...

Leggi anche: 2+2