REPUBBLICA, Commisso ridisegna la squadra: il punto

La Repubblica stamani scrive della Fiorentina che verrà. C'è l'intenzione di costruire una squadra tecniche, veloce, abile nel dribbling e nelle verticalizzazioni, tra esperienza e gioventù. Per il centrocampo si punta sul ventunenne Ismael Bennacer, mentre per Borja Valero l'Inter era disposta a pagare metà dello stipendio ma Montella non ha mai fatto il suo nome. Sandro Tonali, invece, non è un obiettivo per via dell'elevato costo. Quella per Daniele De Rossi è una pista concreta: Montella e Pradè gli hanno spiegato il progetto, adesso aspettano la sua decisione. Si punta a dieci giocatori nuovi, i primi arriveranno a luglio, i veri colpi ad agosto.