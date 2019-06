REPUBBLICA, Commisso e il piano per tenere Chiesa

L'edizione odierna de La Repubblica nella sua edizione di Firenze parla fin dalla prima pagina di Federico Chiesa e del suo futuro in casa Fiorentina. Ieri è andato in scena il primo vertice di mercato tra Pradè, Montella e Joe Barone. Sul piatto anche la questione relativa al giovane attaccante viola, che Commisso ha intenzione di trattenere a tutti i costi. Babbo Enrico attende un incontro con la nuova società per capire le intenzioni in vista del prossimo anno: la dirigenza gli spiegherà la volontà di costruire una squadra competitiva e soprattutto di voler ritoccare l'ingaggio della propria stella. In agguato resta la Juventus, con l'Inter un po' più in disparte.