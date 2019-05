REPUBBLICA, Chiesa, no incontro con Inter. Motivo...

Futuro in stand by per Federico Chiesa. Come rivela la Repubblica, negli ultimi giorni è saltato un incontro tra babbo Enrico ed Inter, nota estimatrice del classe '97. L'ex viola, manager di Federico, ha congelato ogni summit con le società interessate al figlio in attesa di capire cosa emergerà dal CdA della Fiorentina in programma venerdì. Perché Rocco Commisso, dovesse guidare il club gigliato le prossime stagioni, vorrebbe ripartire proprio da Chiesa, costruendogli attorno una squadra che possa tornare il prima possibile in Europa. Racimolando magari un tesoretto dalle cessioni di giocatori come Jordan Veretout e Nikola Milenkovic.