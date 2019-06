REPUBBLICA, Chi resta e chi va. Il colpo è davanti

All'interno dell'edizione odierna di Repubblica - Firenze, si legge delle possibili manovre di mercato della Fiorentina. Il quotidiano fa quattro nomi di giocatori che paiono destinati a rimanere in rosa: da Milenkovic a Pezzella, passando per Lafont e Benassi. Quattro anche quelli destinati ad uscire: in primis Muriel, praticamente già all'Atalanta, ma con lui anche Laurini che piace al Parma, Biraghi verso l'estero (QUI l'indiscrezione raccolta ieri da FirenzeViola.it) e Veretout, sul quale ci sono Milan, Napoli e vari club d'Europa. In bilico anche Giovanni Simeone: la sensazione è che il vero colpo riguarderà infatti un centravanti di spessore, che possa accendere gli animi del tifo gigliato come avvenne con l'acquisto di Mario Gomez.