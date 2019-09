REPUBBLICA, Blackout Viola, finale amaro: i dati

L'edizione odierna di Repubblica commenta il pareggio tra Fiorentina e Atalanta, ponendo i riflettori il blackout della squadra viola nel finale della partita al Tardini. A Parma è stata una serata dai due volti: prima Chiesa e Ribery hanno fatto sognare, poi l'Atalanta ha segnato due gol in 10' (sarebbero stati 3 non fosse stato per il VAR).

I dati del campionato gigliato sono impietosi: la squadra di Montella è ultima in classifica con 2 punti e non centra una vittoria in Serie A da 18 partite. Dopodomani al Franchi arriva la Sampdoria e deve essere un'occasione per ripartire subito.