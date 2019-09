REPUBBLICA, Baby da blindare: Castro il 1° passo

Sulle pagine odierne de La Repubblica si parla questa mattina dei rinnovi dei contratti dei giocatori viola più giovani e in particolare di quello di Gaetano Castrovilli, sempre più vicino al prolungamento con il club viola fino al 2024 (ma su altri quotidiani leggiamo 2023) dopo l'eccellente inizio di stagione del quale è stato protagonista. Come spiega il giornale, Pradè e Barone sono da tempo al lavoro per ottenere i sì di tutti i baby che si sono messi in luce da inizio anno: da Sottil a Ranieri, passando anche per Venuti: per tutti gli accordi dovrebbero oscillare tra il 2023 (Venuti) e 2024 (Sottil e Ranieri) in quanto a scadenza. Una nuova Fiorentina yè-yè sta nascendo.