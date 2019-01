REPUBBLICA, Attacco ok ma ora Simeone...

Come sottolinea questa mattina La Repubblica, il momento che sta vivendo l’attacco della Fiorentina dopo l’approdo in maglia viola di Luis Muriel è decisamente positivo, grazie alle nove reti segnate nelle ultime tre partite. Chiesa e il colombiano sembrano completarsi a vicenda, visto che parlano la stessa lingua calcistica, mentre chi pare ancor più in sofferenza è Giovanni Simeone, il sacrificato numero uno da Pioli quando la sua squadra è rimasta in 10 (e in Coppa a Torino era partito tra le riserve). Ecco perché in vista delle prossime gare, a cominciare da quella di domani, il Cholito potrebbe restare fuori per permettere al tecnico di mettere in campo un altro centrocampista in grado di dare maggiore equilibrio alla squadra.