REPUBBLICA, Arriva Iachini: lavoro e attaccamento

Come scrive l'edizione odierna de La Repubblica è partita ufficialmente l'era di Beppe Iachini. I concetti come punto di partenza per la risalita rimarcati dal nuovo tecnico viola sono stati lavoro, mentalità e attaccamento. Nella giornata di oggi andrà in scena il primo allenamento e il mister della Fiorentina avrà modo di visionare la squadra anche in campo dopo averla raggiunta solo tramite telefono. Già da oggi sarà in programma un primo summit di mercato con Pradè e Barone. Il 2020 inizierà con un allenamento a porte aperte per cominciare al meglio il nuovo anno in vista delle sfide contro Bologna e SPAL.