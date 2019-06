REPUBBLICA, Accelerata dagli Usa dopo il silenzio

Sulle pagine odierne de La Repubblica si parla del sempre più probabile cambio di proprietà della Fiorentina: come sottolinea il quotidiano, adesso si aprirà un’altra partita, non meno tesa e decisiva: quella per il passaggio di consegne. Commisso rimane in prima fila (anche se non si escludono altre proposte ricevute e dunque al vaglio), con la sua forte volontà di entrare nel calcio italiano dopo alcuni tentativi andati a vuoto negli scorsi anni. Dopo alcune rivelazioni uscite sulla stampa in settimana, era calato il silenzio assoluto su qualsiasi altro dettaglio della trattativa. La speranza è che il passaggio possa definirsi nel minor tempo possibile e fino al momento della cessione l’ordinaria amministrazione rimarrà saldamente nelle mani della dirigenza attuale. Corvino dunque continuerà a mantenere i rapporti coi procuratori, in ottica calciomercato, così come Montella rimane l’allenatore in attesa di scoprire quel che accadrà. Anche la politica potrebbe svolgere un ruolo determinante