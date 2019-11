REPUBBLICA, A Verona l'occasione per Zurkowski

Come scrive l'edizione odierna de La Repubblica, le contemporanee squalifiche di Castrovilli e Pulgar aprono la strada a Szymon Żurkowski, centrocampista arrivato dal Górnik Zabrze in estate ma mai davvero protagonista. In questi 10 giorni Szymon farà tutto il possibile per convincere ancora di più Montella in allenamento e giocarsi al meglio la sua chance, scrive il quotidiano, e il tecnico campano sembra intenzionato a dargli questa grande occasione. Ci sono ancora dei dubbi sul modulo, conclude, ma la sensazione è che la scelta virerà sul 3-5-2.