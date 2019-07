REPUBBLICA, A breve gli incontri per Veretout: le idee

Come scrive la Repubblica, domani la Fiorentina incontrerà il Milan per trattare la cessione di Veretout. E mercoledì il Napoli. I viola vorrebbero incassare 30 milioni dall'operazione, ma alla fine il francese non partirà per più di 25. Resta da capire se ci saranno contropartite, ad esempio Montella sta cercando una punta e Cutrone è un profilo gradito. Ma dai rossoneri è in uscita anche Laxalt. Quanto al Napoli, il trasferimento di Diawara alla Roma ha riaperto la strada. Senza tenere conto che i partenopei hanno interessanti contropartite come Rog e Ounas, mentre non Maksimovic il quale è fuori dal mercato. Il club di De Laurentiis sta studiando un prestito oneroso per i due sopracitati.