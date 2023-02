REP. (FI), L’Europa chiama: missione viola col Braga

Come scritto da La Repubblica (Firenze) il primo obiettivo della Fiorentina è non compromettere la gara di ritorno. Lo dice chiaramente Vincenzo Italiano, sguardo deciso e voglia di voltare pagina dopo alcuni risultati deludenti. Ma quella di stasera contro lo Sporting Braga sarà una sfida che tutta la Fiorentina vive in maniera particolare. Uno scontro in due atti che il tecnico viola ha studiato in maniera approfondita. L’obiettivo primario è cercare di dare un senso alla gara di ritorno. Soprattutto la Fiorentina dovrà provare a fare il pieno di fiducia. Crederci davvero, perché negli scontri diretti i viola hanno qualità per poter passare. Non è un caso che Italiano citi Twente. Uno stadio infuocato, i pronostici che oscillavano da una squadra all’altra, le incognite, i timori. Ma poi anche una prestazione tosta, attenta. Senza buttarsi giù in caso di gol incassato. Il tecnico dovrebbe schierare un 4- 3- 3 con Terracciano tra i pali, Milenkovic e Igor centrali con Terzic a destra e Biraghi a sinistra. A centrocampo Amrabat nel mezzo con Bonaventura e Barak mezzali mentre in attacco spazio a Jovic come riferimento in un tridente completato da Gonzalez e Saponara. Fuori dai convocati Brekalo (lieve risentimento) e Sottil.