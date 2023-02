REP. FI, Commisso-Juve: tra attacchi ed affari di mercato

Fiorentina-Juventus è e sarà sempre una gara speciale anche per Rocco Commisso. Repubblica Firenze ripercorre il rapporto conflittuale tra il patron dei viola ed il club bianconero, una "relazione" fatta di molte frecciatine, altrettanti attacchi diretti ma anche di affari.

"La Juventus in Italia ha troppo potere, non è sano per il calcio italiano che vinca sempre lei- disse Commisso appena arrivato in Italia. Sul campo il primo duello, caratterizzato dalla sfida tra Cristiano Ronaldo e Franck Ribery, finì 0-0; il ritorno fu poi vinto nettamente dai bianconeri, con Commisso che nel post-gara si cimentò in una delle sue prime sfuriate televisive: -Sono disgustato. Con tutta la potenza tecnica ed economica che ha, la Juve non ha bisogno degli aiuti arbitrali- disse Rocco a margine di una gara decisa da due rigori concessi ai bianconeri-.

Nell'estate 2020 arriva poi l'affare che porta Federico Chiesa alla Juventus per 60 milioni, successivamente il successo a dicembre per 3-0 allo Stadium con un super Vlahovic. A fine campionato, dopo una salvezza non poco affannosa, Commisso tuona nuovamente: -Juventus e Inter non sono in regola con l’indice di liquidità, è un campionato falsato. Sono scappato dall’America perché non c’era meritocrazia e adesso fanno la Superlega?-. Arriva Italiano, che perde il primo scontro con la Juve e successivamente perde Vlahovic (gennaio 2022), passato per più di 75 milioni ai rivali. Dopo questa operazione arrivano forti critiche alla dirigenza e altre tre sfide alla Juventus, la doppia in Coppa Italia (con tanto di ritorno infuocato di Vlahovic al Franchi) che vede la Juventus accedere alla finale, ed il match d'andata terminato 1-1. Nel frattempo, quando ha potuto, Commisso ha spesso e volentieri citato la Juventus come esempio "in negativo" del calcio italiano, per ultimo anche attaccandola per la questione plusvalenze.