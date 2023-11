RENZI, Nardella butta milioni sul Franchi: una vergogna

FirenzeViola.it

Ci è andato pesante Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ieri a Firenze contro il sindaco Dario Nardella sulla questione Franchi. L’ex primo ministro, al Teatro Niccolini, si è esposto così sullo stadio della Fiorentina, come riporta oggi il Corriere Fiorentino: “Deve farla finita con la storia dello stadio, con rabberci dei rabberci, buttando via centinaia di milioni. È una vergogna, quando ci sono case popolari inutilizzate per colpa del Comune. Nardella smetta di fare propaganda con lo stadio.

Basta soldi sullo stadio, li metta nelle periferie, sull’Arno, soprattutto nelle case popolari. Se pensate di portarci a fare operazione del genere e lo dico ai consiglieri comunali non nostri che chi vota una roba del genere ne risponde per i prossimi venti anni non agli elettori ma alle autorità giudiziarie, perché questa cosa non sta in piedi. È una gigantesca forzatura ideologica di chi mi è messo in testa di chiudere la propria esperienza a Palazzo Vecchio e rischia di chiudere la sua esperienza politica. Nardella - ha concluso - smetta di usare la città per cosa farà da grande, facendo pagare una schifezza come la vicenda dello stadio ai cittadini”.