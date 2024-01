REJA, Asllani in campo a Firenze? Non ha certo paura

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Edy Reja, ex commissario tecnico dell'Albania, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando di Kristjan Asllani, giocatore che ha allenato in nazionale e che probabilmente sarà titolare a Firenze domenica prossima: "Anche se ha pochi minuti, non ha smarrito certe doti straordinarie: ha visione, pensa in verticale, vede la luce per mettere la palla giusta. Prendere il posto di Calhanoglu non è facile, ma l'Inter può stare tranquilla con lui: e ha ancora margini di miglioramento incredibili".

Reja poi scende nei dettagli: "Parlo della gestione della palla e della partita, come è normale che sia. Bisognerebbe però domandarsi come fare a crescere: basterebbe giocare di più. Quando gli dicevo che all'Inter era un po' chiuso, lui mi rispondeva: 'Mister, qua imparo ogni giorno...'. Forse ha ragione, allenarsi con tanti campioni ti dà qualcosa in più. E alla fine, con tanta determinazione e qualità, troverà il suo spazio".

E a chi gli chiede se è un po' troppo bravo ragazzo risponde così: "Ha grande personalità dentro al campo, dove conta. Quindi direi di no. Non ha paura, anzi a volte devi pure placarlo un po': se devo trovargli un difetto è che, proprio per dimostrare a tutti i costi di poter essere titolare, a volte esagera nel tentare il colpo. Il consiglio è sempre lo stesso, giocare facile, e so che mi ascolterà...".