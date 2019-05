REBIC, Il Bayern ci punta e la Viola spera nel tesoretto

Come scrive La Nazione in edicola stamani, il Bayern Monaco starebbe puntando dritto su Ante Rebic per la prossima stagione. È quanto riportano i media tedeschi, che sottolineano come l'esterno dell'Eintracht Francoforte sia l'obiettivo numero 1 del Bayern assieme a Hudson-Odoi del Chelsea e Federico Chiesa della Fiorentina. In caso i bavaresi virino definitivamente sull'ex viola, la Fiorentina attende il tesoretto frutto del 50% della rivendita del croato.