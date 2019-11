RAZZISMO, Per Rocco la gara più dura da vincere

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino torna questa mattina a parlare di quelle che sono state alcune frasi di stampo razzista rivolte al giocatore del Sassuolo Duncan nel corso della partita di mercoledì a Reggio Emilia contro il Sassuolo: come sottolinea il giornale, il fischietto Mariani nel suo referto non ha segnalato nulla (e dunque non ci sarà sanzione per la Fiorentina), una decisione che potrà sembrare discutibile perché si basa sul presupposto che solo in caso di episodi eclatanti si debba agire utilizzando misure adeguate. Il quotidiano spiega come in questi anni abbia esso stesso come testata condannando senza se senza ma qualsiasi forma di razzismo anche se commessa da pochi, una posizione che in alcuni casi ha attirato critiche seguite dall’accusa di voler «infangare il nome di Firenze» ma in realtà finalizzata a difendere la città. La pensa così anche il patron viola Commisso che poche settimane fa si è spinto perfino oltre chiedendo che ci fosse rispetto per tutti gli avversari. Anche mercoledì Rocco, nel post di Reggio, lo ha ribadito. E visti anche molti commenti tesi a minimizzare l'accaduto, quella del Mapei è forse stato un match ancora più difficile da vincere.