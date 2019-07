Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali in edicola questa mattina. A farla da padrone le dichiarazioni degli allenatori dai raduni ma anche il calciomercato: la Juve stringe per De Ligt e ci prova per Icardi tramite il presidente Agnelli, mentre Marco Giampaolo, nel giorno della sua presentazione lancia la sfida ai "cugini" dell'Inter in vista della prossima stagione.