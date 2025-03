Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina fuori dal tunnel. Un gol di Gosens e la Viola riparte dopo 3 ko di fila. Battuto il Lecce".

Corriere dello Sport: "Golsens. La Viola torna al successo: col Lecce decide Robin"

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, un gol e niente altro. Noia e qualche fischio, i viola vincono contro il Lecce (1-0). Beltran sbaglia un calcio di rigore".

La Nazione: "«Robin good». Che sollievo!"

Tuttosport: "Con Gosens la Viola è 6ª. Un gol del tedesco (assist di Dodò) regala alla Fiorentina tre punti preziosi in vista della corsa per un posto in Europa".

Corriere Fiorentino: "Gosens una guida. I viola escono col singolo dalla crisi".