Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Zaniolo è in arrivo. Fagioli, con la Juve intesa da trovare"

Corriere dello Sport-Stadio: "Comuzzo stop: Rocco vuole 40 milioni"; "Zaniolo-Fagioli, la Fiorentina al rush finale"

Corriere Fiorentino: "La frenata di Rocco"

Tuttosport: "Fagioli alla Fiorentina, si tratta. Ma la Juve vuole 20 milioni sicuri"; "Commisso vota: avanti Palladino"

La Nazione: "Comuzzo al Napoli? Forse, anzi no. Non c’è il via libera di Commisso. Fatta per Zaniolo, Fagioli più vicino"

La Repubblica: "Comuzzo, il Napoli prende tempo: ancora 48 ore per chiudere l’affare"