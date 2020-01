RASS. STAMPA, Opinioni dei quotidiani su stadio

Sono tante le opinioni sui giornali questa mattina dopo la conferenza stampa di ieri dove Rocco Commisso ha spiegato le difficoltà che sta incontrando nel fare il nuovo stadio. Per esempio Marco Evangelisti sul Corriere dello Sport scrive così: "C'è un solo modo di fare le cose: bene e rapidamente. Il resto è burocrazia. Su questo Rocco Commisso ha ragione da vendere, anche se nessuno gliela comprerebbe e infatti gli introiti della Fiorentina restano quelli che sono, cinque volte inferiori alla media delle più facoltose squadre d'Europa, la metà più o meno di quelli di club italiani volenterosi che magari a lustri alterni frequentano la Champions League. Pure la pazienza è una virtù inflazionata e non basta recuperare lo svantaggio del bilancio. Per quello serve lo stadio di proprietà, almeno per cominciare".

Anche Paolo Ermini sul Corriere Fiorentino ha scritto così: "Sono bastati sei mesi a Rocco Commisso per pronunciare due parole che esprimono tutto l’opposto di quell’entusiasmo con cui era cominciata la stagione fiorentina del nuovo presidente viola. «Sono deluso». Nel caso dello stadio già era apparso in tutta evidenza il contrasto tra il suo approccio pragmatico e decisionista e la farraginosità di un sistema amministrativo-burocratico che sembra concepito apposta per fare da ostacolo a qualunque impresa, ma fino a ieri Commisso aveva sempre reagito sottolineando la sua voglia di investire, di fare. E di fare presto. «Fast, fast, fast!». Ora il barometro si sposta sul brutto tempo. Ma che succederà? Per lo stadio rimangono aperte tutte le opzioni, compresa la sua costruzione fuori dal Comune di Firenze".

E infine anche Paolo Chirichigno su La Nazione: "Dalla nebulosa stadio arrivano segnali contrastanti. Aveva iniziato di mattina il sindaco Nardella, ribadendo il bando per la zona Mercafir e la collaborazione proficua con la Fiorentina. Rocco ha ribadito il concetto nel pomeriggio, condendolo in salsa diversa: è deluso dal sistema Italia, e ha definito la manutenzione del «Franchi» una «porcheria». Missili a media gittata col sorriso sulle labbra. Premessa. La delusione del presidente meraviglia: un impreditore globale come lui doveva sapere che Firenze e l’Italia non sono New York e gli Usa. E che il «Dall’Ara» di Bologna, stadio antico, non è un’opera-monumento (il «Franchi»)".