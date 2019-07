RASMUSSEN, Oggi sarà al C.Sportivo ma il futuro...

EX VIOLA VIDEO, IL PRIMO GOL COL FLAMENGO DI GERSON L'ex centrocampista della Fiorentina Gerson, tornato in patria al Flamengo dalla Roma, ha segnato ieri pomeriggio il primo gol della sua nuova esperienza. Un gol importante nel 3-2 del suo Flamengo contro il Botafogo, in una partita dagli animi accesi. Sinistro dal... L'ex centrocampista della Fiorentina Gerson, tornato in patria al Flamengo dalla Roma, ha segnato ieri pomeriggio il primo gol della sua nuova esperienza. Un gol importante nel 3-2 del suo Flamengo contro il Botafogo, in una partita dagli animi accesi. Sinistro dal... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 Luglio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi