RANKING, Solo 16 meglio dei viola: ora punta la top 50

Grazie alle tante vittorie ottenute dalla Fiorentina in questi due anni di Conference League, la viola è risalita fino al 55º posto del Ranking Uefa per club. Un biennio in cui soltanto sedici squadre hanno ottenuto più punti di Biraghi e compagni, i quali nelle prossime settimane avranno l’occasione di risalire nella top 50. Un risultato che sarebbe importante anche per mantenere il primo posto del Ranking stagionale, posizione che a fine anno garantirebbe alla quinta arrivata in Serie A l’’accesso alla prossima Champions League. Lo scrive La Nazione.