RANKING, Le vittorie delle italiane fanno felice la viola

Anche la Fiorentina beneficia delle vittorie europee di Lazio e Milan e del pareggio della Roma. I buoni risultati hanno fatto sì che l’Italia sia balzata in testa al ranking Uefa. Una notizia importante, perché nel nuovo formato della Champions League 2024-25 ci sarà spazio per due squadre in più, che saranno decise proprio in base alla classifica per paesi nella stagione corrente. Attualmente, dunque, le quinte in classifica di Serie A e Bundesliga parteciperebbero alla prossima Champions.

L’Italia al momento guida la graduatoria con 14.714 punti, inseguita da Germania (13.928), Inghilterra (13.875) e Spagna (12.937). Inoltre la Serie A ha ancora sette squadre impegnate nei vai tornei, contro le sei delle dirette rivali. A livello puramente aritmetico, ci sarebbero tutti i presupposti per mantenere la vetta, o comunque una delle prime due posizioni. Molto dipenderà però dal confronto italo-spagnolo in Champions (Inter-Atletico Madrid e Barcellona-Napoli), perché una duplice vittoria iberica rimescolerebbe le carte in tavola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.