RANIERI, Le scintille con Jack e una personalità da leader

© foto di Federico De Luca

La Nazione oggi in edicola torna sullo screzio(QUI il focus sull'episodio di FirenzeViola.it) avvenuto in campo giovedì sera tra Luca Ranieri e Giacomo Bonaventura. Un episodio, come ce ne sono tanti tra compagni di squadra nel corso di una stagione, che non è passato inosservato agli occhi dei tifosi viola che, invece che condannarlo, lo hanno visto come un atteggiamento positivo dell'ex Salernitana. Uno sfoggio di personalità da parte del centrale classe 1999 che spesso ha tenuto comportamenti oltre le righe in campo per spronare i propri compagni o far innervosire gli avversari.

Famoso è diventato il "Miracolato" urlato dal difensore spezzino al giallorosso Paredes in Roma-Fiorentina. Ma anche, poche settimane dopo la sfida d'andata con i giallorossi, il tentativo di spronare uno spento Ikonè dopo l'ennesimo passaggio a vuoto in Fiorentina-Udinese. Insomma un atteggiamento che, nonostante qualche critica, sembra essere apprezzato dai tifosi che vedono in Ranieri l' emblema di cosa significhi indossare la maglia della Fiorentina.