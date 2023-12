RANIERI, L'uomo del destino della Fiorentina di Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Un gol decisivo per una Fiorentina che almeno per una notte riposa al terzo posto in classifica(a pari punti con il Milan). Non poteva esserci modo per migliore per Luca Ranieri per chiudere un 2023 che l'ha visto diventare sempre più protagonista nella difesa viola. Doppietta contro il Genk, gol decisivo contro il Ferencvaros per evitare i play-off di Conference League e adesso a segno anche contro il Torino, come scrive stamani il Corriere Fiorentino, Luca Ranieri sta diventando sempre più l'uomo del destino della formazione di Vincenzo Italiano.

Insieme a Martinez Quarta, che di reti in stagione ne ha segnate 5, il centrale spezzino sta dando una grossa mano anche in fase realizzativa ad una squadra che ne ha bisogno viste le difficoltà a buttarla dentro degli attaccanti.