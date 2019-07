RANIERI, Il pendolino viola è la sorpresa negli USA

Sulle pagine de La Nazione c'è un focus su Luca Ranieri, giovane difensore della Fiorentina che negli Stati Uniti sta trovando sempre più spazio. In attesa del ritorno dalle vacanze di Pezzella, Montella ha deciso di schierare il classe '99 al centro della difesa, non più terzino come nelle sue esperienza nelle giovanili viola. Segno di una crescita avvenuta lo scorso anno a Foggia e conclusa con il Mondiale Under 20 di cui Ranieri è stato protagonista proprio come difensore centrale. Il suo futuro verrà valutato dopo il ritorno in Italia in base a quelle che saranno le scelte di Vincenzo Montella, ma la tournée americana sta andando in maniera davvero positiva per Ranieri.