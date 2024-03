RANIERI, Ha convinto Italiano. E ora tocca a Spalletti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Tutti pazzi per Luca Ranieri. La Nazione dedica uno spazio al centrale della Fiorentina, in gol anche nel match contro la Roma (quinto stagionale). Il difensore-goleador ha conquistato tutti, per primo Vincenzo Italiano che lo ha già impiegato per 2341 minuti in stagione, facendo di lui il quarto giocatore di movimento più utilizzato. E c'è un altro allenatore che sembrerebbe apprezzare Ranieri: è Luciano Spalletti che, scrive la Nazione, potrebbe convocare il numero sedici viola per la prossima tornata di amichevoli negli Stati Uniti della Nazionale Italiana. Sia Ranieri che Michael Kayode attendono con fiducia la prima chiamata in azzurro.