RAMAZZOTTI, Ho un vero debole per Soulè. E su Yldiz...

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il noto cantante e tifoso bianconero Eros Ramazzotti ha parlato anche dei giovani talenti juventini, tra cui Matias Soulè che domani sarà avversario dei viola al Franchi. Queste le sue parole: "Yldiz speriamo prosegua così, anche se per la maglia numero 10 sogno sempre che possa nascere un talento italiano come Baggio e Del Piero. Io ho un debole per Soulé: lo sacrificherei soltanto a patto di comprare un paio di centrocampisti forti. Uno dei due mi auguro possa essere Koopmeiners".