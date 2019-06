RAMADANI, C'è lui dietro l'accordo Chiesa-Juventus

L'edizione odierna di Tuttosport dedica un focus alla figura del super-procuratore Fali Ramadani, per anni a strettissimo contatto con la Fiorentina, quella dell'era Della Valle. La famiglia stessa, si legge, ha temuto vista la prepotenza del personaggio. Si ritiene infatti che sia lui il motivo del saltato trasferimento di Nikola Kalinic ai cinesi del Tianjin Quanjian nel gennaio 2017. Ma non solo: ci sarebbe lui dietro l'accordo per trasferire Chiesa alla Juventus. Un'operazione che però ormai deve passare dal benestare del nuovo proprietario Commisso. Il quale pubblicamente si è detto deciso a trattenere l'esterno viola.