Quinta squadra in Champions complicata, quale Europa per i viola?

La corsa alle posizioni di vertice del nostro campionato è ormai partita da tempo e le squadre in gioco, con obiettivi diversi, sono rimaste 9. Napoli, Inter e Atalanta sembrano avere una marcia in più e dovrebbero lottarsi tra di loro lo scudetto e le prime tre posizioni. Dal quarto al settimo posto è invece tutto aperto. Settimo posto e non ottavo perché quest'anno probabilmente, visti i recenti risultati negativi delle nostre formazioni in campo europeo, l'Italia non avrà una quinta squadra in Champions League. Nel ranking stagionale Uefa per nazioni infatti il nostro paese è al momento terzo dietro a Inghilterra e Spagna. Una situazione, sottolinea La Repubblica (Firenze), che complica anche i piani della Fiorentina che ad inizio stagione aveva affermato di voler alzare l'asticella puntando a migliorare i tre piazzamenti consecutivi in Conference League conquistati con Italiano in panchina.

Al momento i viola sono sesti e, terminando così la stagione, sarebbero qualificati per la prossima Europa League. Quattro punti più avanti ci sono Lazio e Juventus, mentre dietro di una sola lunghezza c'è il Milan. Adesso il calendario della formazione di Palladino propone Verona e Lecce prima di quattro big match consecutivi contro Napoli, Juve, Atalanta e Milan. Insomma per ambire a posizioni di vertice non sono più ammessi passi falsi.

Oltre a questo da considerare c'è anche la Coppa Italia. Chi la conquista avrà un posto garantito in Europa League e al momento in corsa c'è sempre il Bologna. Nel caso in cui i felsinei vincessero la Coppa Italia e arrivassero dal settimo posto in giù, la formazione di Italiano ruberebbe il posto in Europa League alla sesta, con questa che andrebbe in Conference e la settima piazzata che rimarrebbe senza coppe. Per i gigliati però un'alternativa è vincere la Conference League.