QUI VIOLA, Ultime di formazione: Vlahovic scalpita

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si parla delle ultime di formazione in vista della partita contro il Cagliari. Vlahovic sta facendo di tutto per convincere Montella a schierarlo titolare al posto di Boateng. Il ballottaggio è aperto ma il serbo sembra avere qualche speranza in più. Per quanto riguarda Caceres, l'uruguaiano prosegue nel suo lavoro a parte e anche se potrà essere convocato difficilmente scenderà in campo.

Tornerà invece Lirola sulla destra, così che Montella possa tornare al 3-5-2 con Pezzella in difesa e Venuti, Ranieri e Ceccherini che si lottano il terzo posto in difesa. Quanto al centrocampo resta intoccabile il terzetto Badelj-Pulgar-Castrovilli.