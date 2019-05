QUI VIOLA, Pezzella e Muriel tornano dal 1' col Genoa

Sulle pagine del Corriere dello Sport - Stadio si parla anche delle questioni di campo, dopo che ieri la Fiorentina si è allenata al Centro Sportivo. La notizia è che German Pezzella ci sarà contro il Genoa, quindi dopo due partite ai box l'argentino si appresta a riappropiarsi della fascia da capitano e del centro della difesa viola. Ieri si è allenato con chi non ha giocato a Parma e ha aumentato i carichi di lavoro. L'altra notizia è che dal 1' ci dovrebbe essere di nuovo anche Luis Muriel, oltre un'ora in panchina nella sfida persa in Emilia. Alle sue frecce si affiderà Montella per portare a casa punti fondamentali.