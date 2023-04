QUI VIOLA, Contro lo Spezia tanti cambi in vista del Lech

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina viene fatto il punto della situazione per ciò che riguarda la possibile formazione viola in vista della gara di domani contro lo Spezia: nella seduta di ieri è tornato a lavorare in gruppo Milenkovic, che all’ultimo aveva dovuto alzare bandiera bianca a Cremona per un attacco febbrile. Il serbo si candida come una delle novità di formazione di partenza per il match di domani, dove potrebbe trovare un turno di riposo uno tra Igor e Martinez Quarta. Ancora a parte invece Saponara. In vista della sfida contro i liguri la sensazione è che Italiano vorrà far riposare buona parte dei titolari in vista della trasferta di Poznan contro il Lech: dentro con buona probabilità Terzic in difesa e Castrovilli in mediana che sostituirà lo squalificato Amrabat. I dubbi maggiori riguardano l’attacco, dove il tecnico sembra orientato a far tirare il fiato a Cabral: al suo posto uno tra Jovic e Kouame.