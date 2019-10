QUI SASSUOLO, Probabile formazione di stasera

Anche in casa Sassuolo De Zerbi deve fare i conti con una situazione non perfetta in infermeria. Il tecnico neroverde può comunque sorridere per il ricorso accolto dopo la squalifica a Magnanelli: il centrocampista sarà della partita ma dovrebbe comunque andare in panchina. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, nel 4-3-1-2 le fasce saranno presidiate da Muldur e Toljan, mentre a centrocampo saranno Locatelli, Obiang e Duncan i tre prescelti.

Attacco a due punte con Berardi e Caputo supportati da Traorè, protagonista del giallo di mercato con la Fiorentina la scorsa stagione.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Toljan, Marlon, Romagna, Muldur, Locatelli, Obiang, Duncan, Traorè H, Berardi, Caputo,