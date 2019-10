QUI SASSUOLO, Possibile carta Traorè in mediana

Se la situazione assenze in casa Fiorentina non è delle migliori, lo stesso si può dire anche per quanto riguarda il Sassuolo. Come scrive La Nazione oggi in edicola, infatti, con la squalifica per espressione blasfema di Magnanelli si allunga ulteriormente la lista degli assenti che già conta Tripaldelli, Bouarabia, Ferrari, Mazzitelli, Pegolo, Rogerio e Chiriches. Probabile dunque un ritorno in attacco di Caputo e soprattutto lo schieramento di Traorè, protagonista di un giallo di mercato con la Fiorentina la scorsa stagione e in ballottaggio con Djuricic per un posto al centro del campo.