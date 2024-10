QUI SAN GALLO, Svizzeri con 3 indisponibili stasera

Anche il San Gallo stasera contro la Fiorentina dovrà fare a meno di qualche elemento importante. Lo ha confermato lo stesso tecnico Enrico Maassen nella conferenza stampa di vigilia: i centrocampisti Grégory Karlen e Betim Fazliji, oltre all'attaccante Jovan Milosevic, non saranno della partita. Al loro posto in mediana con Quintillà ci saranno Witzig e Gortler, mentre in attacco con Geubbels dovrebbero giocare Toma e Mambimbi. Lo riporta il Corriere dello Sport - Stadio.