QUI MONZA, Sensi resta in dubbio. Attacco: Petagna out

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto questa mattina sulla probabile formazione del Monza, in vista dell'appuntamento delle 15 all'U-Power Stadium contro la Fiorentina. Come spiega il quotidiano, in casa biancorossa dovrebbero essere tutti disponibili, anche se le condizioni di Sensi, uscito nel primo tempo con l’Inter per un problema muscolare, sono sempre da valutare attentamente. Palladino dovrebbe confermare in buona parte l’undici titolare del Meazza, con giusto qualche accorgimento in attacco, dove son in quattro per tre posti con Colpani, Caprari e Mota Carvalho favoriti su Petagna.